Boca nas Laranjeiras? Com uniforme inspirado nos argentinos, Paysandu treina na sede do Fluminense

O Paysandu realizou na tarde desta sexta-feira (6) o primeiro treino no Rio de Janeiro visando a partida decisiva contra o Volta Redonda-RJ, pela Série C do Brasileirão. As atividades ocorreram na sede do Fluminense-RJ, que fica no bairro das Laranjeiras, zona sul carioca.

Nas imagens do treino, divulgadas pela assessoria de imprensa bicolor, um fato chamou a atenção. O Papão usa uniformes de treino semelhantes ao do Boca Juniors, adversário do Fluminense-RJ na final da Copa Libertadores, que ocorre no dia 4 de novembro, no Maracanã.

A coleção de uniformes do Papão tem como objetivo relembrar a campanha da equipe na Libertadores de 2003. Cada uma das camisas usadas pelo Bicola neste ano - goleiros, treino, principal e reserva - são inspirados em um adversário do clube paraense no torneio.

A partida contra o Boca, no entanto, tem um lugar guardado no coração do torcedor do Paysandu. O Papão venceu os argentinos fora de casa, tornando-se a terceira equipe brasileira a realizar esse feito. Apesar disso, o time alviceleste acabou sendo derrotado em Belém e deu adeus à competição.

Libertadores de 2023

O Fluminense-RJ é o único representante brasileiro na final da Copa Libertadores de 2023. Depois de vencer o Internacional-RS, fora de casa, o Tricolor Carioca garantiu vaga na decisão do torneio continental, que ocorre no estádio do Maracanã, no Rio, casa do Nense.

O adversário na finalíssima será o Boca Juniors. Na última quinta-feira (5), o time argentino bateu o Palmeiras-SP, em São Paulo, nos pênaltis, e se classificou para a 12ª final de Libertadores da história.

Série C

O Paysandu pode vencer, empatar e até perder por um gol de diferença para o Volta Redonda-RJ que mesmo assim conquista o acesso à Série B. Caso perca por dois ou mais gols de desvantagem, o Papão só fica de fora da Segundona do ano que vem se o Amazonas-AM vencer o Botafogo-PB, em Manaus. O duelo será realizado neste sábado (7), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.