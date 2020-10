Atacante do Paysandu fala sobre maior protagonismo nos últimos jogos: 'Não deixei de trabalhar'

Há três rodadas sem vencer, o Paysandu está em queda livre na Série C do Brasileiro. Na contramão dos resultados negativos está o atacante Elielton, que nos últimos jogos, ganhou mais protagonismo e tem sido um dos agitadores do Papão em campo. Inclusive, o atleta encerrou a seca que durava dois anos sem marcar gols, ao fazer dois na vitória por 6 a 1 sobre o Imperatriz. Elielton falou sobre as razões do crescimento em seu rendimento:

"Desde o início, que começou o campeonato, tenho procurado trabalhar bastante, esperei minha oportunidade e hora certa de jogar. Muitas das vezes, não era relacionados, mas não deixei de trabalhar e é só com o trabalho que vou manter esse nível. É procurar ajudar no dia a dia, nos treinamentos e meus companheiros. Quando for utilizado no jogo, tenho que procurar me entregar da melhor forma possível", opinou.

