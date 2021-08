Atacante do Paysandu reencontra ex-clube em próximo duelo do Bicola na Série C

Após a virada tomada na última rodada para o Botafogo-PB, o Paysandu recebe o vice-lanterna Jacuipense-BA, pela Série C. O jogo de sábado (14), às 19h, no Estádio da Curuzu, é um reencontro para o atacante bicolor Luan Santos, que jogará contra o ex-clube.

Contratado no final de junho, Luan Santos, de 25 anos, chegou para suprir as saídas dos pontas Igor Goularte e Ari Moura, ambos dispensados. Inclusive, duas semanas antes de ser ofializado pelo Paysandu, Luan havia entrado em campo, contra o Papão, na vitória do time alviceleste por 2 a 0, gol de Marlon e outro contra.

Esta foi a segunda negociação entre o clube e Luan Santos. Em 2018, o jogador chegou a ser anunciado pelo Paysandu, vindo de empréstimo junto ao ABC-RN, mas o atleta não foi aprovado nos exames, já que foi detectada uma lesão muscular.

No Jacuipense-BA, Luan disputou três partidas nesta Série C e não marcou gols. Já pelo Paysandu, são sete jogos até o momento e balançou as redes uma vez, na vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, na penúltima rodada, que decretou o primeiro triunfo do Papão na Curuzu nesta Série C.

