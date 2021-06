Atacante do Paysandu é regularizado e já pode estrear na Série C

O atacante Bruno Paulo, anunciado há pouco mais de uma semana como reforço do Paysandu para a sequência do Brasileirão Série C, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o jogador está apto para estrear pelo clube.

Com dúvidas no setor ofensivo, o Paysandu resolveu investir em atacantes velozes para a Terceirona. Bruno Paulo, ex-Santa Cruz, é mais um que do elenco com passagem pelo futebol pernambucano.

Revelado pelo Flamengo - esteve no elenco campeão brasileiro em 2009 -, Bruno Paulo estava no Rayong, da Tailândia. O jogador não marcou gols pelo clube e retorna agora ao futebol brasileiro.