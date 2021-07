Arbitragem para o próximo jogo do Paysandu é definida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o jogo de Paysandu e Altos (PI), pela Série C. Luiz Cesar de Oliveira Magalhães (CBF/CE), de 38 anos, vai comandar a partida do Papão, no estádio da Curuzu.Paysandu x Altos (PI) é válido pela oitava rodada da Terceirona.

Luiz César vai ter como assistente Cleberson do Nascimento Leite (CBF/CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CBF/CE). O quarto arbitro será Olivaldo José Alves Moraes (CBF/PA) e a analista de campo vai ser Irineia Adelaide de Oliveira Dalmacio (CBF/PA).

A partida entre Paysandu e Altos(PI), será no próximo sábado(17), às 19h, na Curuzu e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

