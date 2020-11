Após morte de Antônio Maciel, chapa define futuro da candidatura às eleições no Paysandu

Com a morte do candidato à presidência do Paysandu Antônio Maciel, líder do grupo de oposição 'Reconstruir com Transparência', causada pela covid-19, surgiram dúvidas em torno do futuro da chapa. Em contato com a equipe de O Liberal, um dos membros, o ex-diretor jurídico bicolor Alexandre Pires, revelou que o grupo se reunirá na quinta-feira (5), para definir o seu futuro nas eleições deste ano:

"Fomos pegos de surpresa com o falecimento do Antônio Maciel. Não esperávamos isso. Vamos nos reunir amanhã (5), mesmo ainda de luto, para decidirmos qual o caminho tomaremos", revelou.

Oficialmente, o período de inscrições para as eleições presidenciais no Bicola foi encerrado na terça (3). Crentes na recuperação do advogado, a chapa de oposição chegou a protocolar um pedido de prorrogação do prazo, porém, horas depois, Antônio Maciel morreu.