Após gol tomado no Re-Pa, torcida do Paysandu critica goleiro: 'Tira esse goleiro ou perdemos o acesso'

O Paysandu encara o Ypiranga-RS, no próximo sábado (16), fora de casa, precisando de suas próprias forças para conquistar o tão sonhado acesso à Série B. Basta uma vitória que o clube paraense consegue o principal objetivo do clube na temporada, porém o torcedor pegou bastante no pé do goleiro Paulo Ricardo, pelo rebote dado na cobrança de falta no Re-Pa, que resultou no gol do Remo, na rodada passada. Muitos querem a saída dele do gol contra o time gaúcho.

Em uma publicação no perfil oficial do Paysandu no Twitter, o goleiro foi bastante criticado por torcedores. Alguns colocam o possível acesso bicolor em risco, caso Paulo Ricardo atue contra o Ypiranga-RS.

Veja alguns comentários

“Paulo Ricardo não pode ser o goleiro em Erechim (RS)”

“Goleiro fraco. Parece o Mestre dos Magos, quando a gente mais precisa ele some”

“Paysandu, pelo amor de Deus! Não entendo como vocês negligenciam tanto contratação de goleiro ano após ano. É essencial para qualquer time que almeje grandes conquistas, ter um bom e experiente goleiro”

“Tira esse goleiro ou perdemos o acesso”

“Time fraco e goleiro entregando gol”

“Barrem logo o Paulo Ricardo e ponham o terceiro goleiro no próximo jogo”

Paulo Ricardo, de 24 anos, é carioca é cria das categorias de base do Paysandu. O jogador também passou pelo Bragantino-PA, no Campeonato Paraense de 2018. Pelo clube alvicleste estreou justamente em um clássico contra o Remo, no dia d de fevereiro deste ano, na vitória bicolor por 2 a 1. Ele voltou a jogar pelo Paysandu contra o Paragominas, pelo Parazão e só retornou ao gol no jogo diante do Vila Nova-GO, pelo returno da Série C.

Neste período Paulo Ricardo participou de 15 jogos com a camisa do Papão e tomou 9 gols, média de 0,6 gols por jogo. Durante a Série C o goleiro ficou cinco partidas sem ser vazado. Caso o técnico João Brigatti queira mudar de goleiro, ele possui as opções de Gabriel Leite, de 33 anos, que foi titular durante o Parazão e o primeiro turno da Série C, além de André Grandi, de 23 anos, que estava atuando na Espanha, pelo Leganés, jogou o Brasileiro de Aspirantes pelo Papão, mas ainda não atuou no profissional.