Após extensa negociação, Paysandu acerta com volante paraense ex-Figueirense

O Paysandu deve anunciar nos próximos dias a contratação do volante Elyeser, de 30 anos, ex-Figueirense. Nos últimos dias, o time bicolor estava em extensa negociação com o atleta, faltando detalhes para fechar a contratação. Segundo uma fonte, a negociação foi concluída nesta quarta-feira (17) e o jogador chega em Belém nos próximos dias.

Quando desembarcar na capital paraense, Elyeser vai realizar os exames e depois seguir viagem para Barcarena, onde o Paysandu está realizando a pré-temporada.

Nascido em Abaetetuba, Elyeser vai jogar pela primeira vez no Pará. O jogador começou a carreira nas categorias de base do Santos. Depois, passou pelo Mogi Mirim, CSA-AL, Guarani, Paraná, Goiás, Coritiba, até ir jogar no Figueirense.

No time catarinense, foram 22 partidas em 2020, entre Série B, Copa do Brasil e o estadual.

Elyeser vem para reforçar o setor de meio-campo bicolor, que teve a saída de vários atletas no último mês.