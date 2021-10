Após empatar fora de casa na Série C, Paysandu tem chances elevadas de acesso segundo Chance de Gol

É verdade que só houve uma rodada do quadrangular de acesso da Série C, mas após o empate fora de casa contra o Criciúma, o Paysandu tem probabilidades elevadas de acesso. De acordo com o site "Chance de Gol", o Papão tem 47,7% de chance de subir à Série B. O clube é o segundo do grupo com mais probabilidades de acesso.

Ainda segundo o site, além do Paysandu, somente o Ituano tem mais chances de conseguir a classificação à Serie B: 81,9%. Na primeira rodada, a equipe paulista bateu o Botafogo-PB, fora de casa.

Apesar de ter perdido na primeira partida, o Belo é o time que mais ameaça o acesso bicolor, pelo menos em termos estatísticos. A equipe paraibana tem 41,3% de acesso à Série B, segundo o site.

Vale ressaltar que as chances de acesso do Paysandu são mais elevadas que do Criciúma, por exemplo, porque o Papão conseguiu o resultado fora de casa. A equipe bicolor ainda terá mais cinco jogos na competição, sendo três em Belém.

Ainda de acordo com o site, o número mágico para o acesso bicolor são 10 pontos. Caso atinja essa pontuação, o Papão teria 90% de chance de subir para a Série B. Como já empatou a primeira partida fora de casa, bastaria ao Papão vencer todos os duelos que restam na Curuzu.

A próxima partida do Paysandu na Série C será na segunda-feira (11), às 20h, no estádio da Curuzu, contra o Botafogo-PB. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.