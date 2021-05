Após conquista do estadual, ex-Paysandu projeta a Série B no Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa conquistou o Campeonato Maranhense de 2021, no último domingo, diante do Moto Club. Agora, a Bolívia Querida vira a chave e foca as atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da equipe neste início de temporada, com seis gols, o atacante Jefinho, ex-Paysandu, falou sobre a sensação de conquistar o Estadual e também projetou a competição nacional.

- Não tem sensação melhor, nosso grupo estava merecendo, pois somos unidos, trabalhamos diariamente. Enfim, estou muito feliz em contribuir para essa tão importante conquista. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente por esse título, a diretoria, comissão técnica, torcida, companheiros de equipe, ao Jair Cunha, Ramos e Gerisson que fazem parte do meu staff, que sempre estão presentes.

- Em relação à Série B, estamos preparados, está chegando reforços para nos ajudar, até porque a competição é longa e difícil, temos como principal objetivo o acesso à elite do futebol nacional – disse o artilheiro.

A Série B do Campeonato Brasileiro terá início nesta sexta-feira. No entanto, o Sampaio Corrêa só estreia na próxima segunda-feira, quando recebe o Goiás, no Castelão, às 21h30.