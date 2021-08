Após conflito com jogo do Remo, CBF muda partida entre Paysandu x Santa Cruz pela Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu a solicitação dos órgãos de segurança do Estado do Pará, além da Federação Paraense de Futebol (FPF), e mudou a data e o horário da partida entre Paysandu x Santa Cruz-PE, pela 15ª rodada da Série C, marcada para o Estádio da Curuzu, em Belém.

O jogo saiu do sábado (4), para o domingo (5), na Curuzu. O horário que antes era 18h, mudou para às 19h. A atualização foi feita no site da CBF, pelo jogo ser no mesmo dia e cidade da partida entre Remo x Botafogo-RJ, pela Série B do Brasileiro.

A partida entre Papão e a Cobra Coral poderá ter a presença de público. O Paysandu aguarda a liberação por parte da CBF.