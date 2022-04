Apesar do apoio da torcida, Paysandu fica com o vice do Parazão 2022; relembre a campanha

Foi por muito pouco, mas o Paysandu ficou com o vice-campeonato do Parazão 2022. A vitória por 3 a 1 no jogo de volta, na Curuzu, não foi o suficiente para reverter a goleada sofrida por 3 a 0, no Baenão. Apesar disso, a equipe saiu aplaudida de campo pela torcida, que empurrou o time para tentar uma virada que para muitos parecia impossível.

Com isso, a equipe de O Liberal relembra agora trajetória do Paysandu, que buscava o tricampeonato estadual consecutivo e o título de número 50 do Campeonato Paraense.

1ª fase: melhor campanha

O Paysandu avançou na primeira fase com a melhor campanha geral do Parazão. O Papão liderou o grupo A com 17 pontos, tendo cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Além disso, teve o melhor ataque, com 14 gols e a terceira melhor defesa, com seis tomados.

Mata-mata

Na virada da fase de grupos, os problemas defensivos do Paysandu começaram a aparecer. Na última rodada da primeira fase, uma goleada sofrida por 4 a 0 para o Castanhal ligou o sinal de alerta. Já na primeira partida quartas de final, a equipe sofreu para vencer o Tapajós por 4 a 3 e apenas a vitória por 1 a 0 no segundo jogo garantiu a classificação.

Na fase seguinte, o primeiro duelo da semifinal contra o Águia foi um dos melhores jogos do campeonato. Vitória por 3 a 1 do Paysandu no Zinho Oliveira. Resultado importante, que a equipe precisou apenas administrar na volta, na Curuzu. Ainda assim, o Papão venceu por 2 a 0.

Para finalizar, a final contra o maior rival e um primeiro jogo para esquecer. Um 3 a 0, com as carências defensivas novamente expostas. Já no segundo jogo, os bicolores conseguiram ainda no primeiro tempo igualar o placar agregado em 3 a 3. Porém, o gol de Leonan para diminuir para 3 a 1, colocou um fim ao sonho do tri bicolor.

Números (contando primeira fase e mata-mata)

Resultado final: Vice-campeão

Conquistas: Vaga na Copa do Brasil de 2023

Campanha: 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Melhor ataque: 27 gols

Melhor aproveitamento: 76%