Após quase deixar o Paysandu, lateral esquerdo fala sobre permanência no clube: 'Vou dar meu melhor'

O lateral esquerdo Diego Matos teve uma semana extracampo agitada na semana passada. O jogador, que está há 12 anos no Paysandu e desde 2018 no time profissional, estava negociando a rescisão contratual para ir jogar no Avaí-SC. No entanto, não conseguiu sair do clube, com quem tem contrato até dezembro deste ano, e voltou a jogar na partida contra o Volta Redonda.

Nesta segunda-feira (21), após o treino com o foco na próxima partida da Série C, Diego Matos falou sobre como foi esse período que não participou das atividades no Paysandu.

“No início do ano recebi propostas de um clube do sul que tinha interesse. Naquele momento não foi para frente. Dias atrás recebi novamente a proposta, estava quase certo. Mas devido questões burocráticas não teve acordo entre as partes. Então, eu sigo no Paysandu até dezembro, vou dar meu melhor como sempre fiz vestindo a camisa do Paysandu. E não é um novo clico, mas sim vou dar continuidade no clube, dar meu melhor a ajudar no acesso, nosso maior objetivo”, afirmou Diego Matos, que se entrar em campo contra o Floresta-CE, no próximo domingo, vai completar 60 partidas pelo Papão.

“Cabeça está boa. Voltei a estar juntos na sexta-feira, fui bem recebido por todos. Tenho uma amizade com todos aqui. Não teve nada de diferente. Vou seguir com a cabeça tranquila, logo que eu sou, conversei com o professor e me coloquei a disposição para ajudar”, disse.

O jogador ainda falou sobre o confronto com o Floresta, no domingo, às 15h30, no Domingão, em Horizonte (CE).

“Floresta é uma equipe que está crescendo no cenário brasileiro. Temos que ter respeito. Conhecemos alguns atletas que passaram por aqui de qualidade que estão lá. Sabemos que será um jogo difícil, mas temos que escutar tudo que o professor passar para fazer um bom jogo lá”, avaliou.

A partida entre Floresta e Paysandu é válida pela quinta rodada da Série C e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.