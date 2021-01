Aos 34 anos, zagueiro do Paysandu faz recomendações para clássico contra o Remo: 'Não pode levar a ansiedade'

Com boa atuação dos zagueiros, além do goleiro Paulo Ricardo, o Paysandu encarou o Londrina, na última segunda-feira (04), obtendo um feito inédito no quadrangular final da Série C: não tomou gols.

A atuação defensiva também se explica por uma questão numérica: ao invés dos dois zagueiros, esquema mais tradicional, o treinador João Brigatti optou por três zagueiros. A princípio, utilizou Wesley Matos. Quando Matos tomou cartão, Brigatti pôs Carlão na equipe, que manteve o bom nível, atuando quase como um zagueiro na lateral-direita.

Carlão foi um dos últimos atletas contratados pelo clube para o Brasileirão. Tanto é que pouco atuou: somente duas vezes. No entanto, ele tem um currículo vasto: atuou na França, por exemplo, além de ser revelação do Corinthians.

O fato é que tem experiência suficiente para analisar clássicos, como o Re-Pa, marcado para domingo (10), que, em caso de vitória bicolor, significará o acesso à Série B. "São clássicos tradicionais, tem sempre um gostinho a mais", disse. "Estou sempre conversando, embora não tenha atuado muito".

Com 34 anos, Carlão recomenda cautela. "A ansiedade é normal, você sendo experiente ou um pouco mais. Não pode levar a ansiedade para dentro de campo porque isso acaba atrapalhando".

Leia outros momentos da coletiva

Acesso

Os dois times buscam a vitória, o acesso e a classificação. Será um jogo estudado no começo. Como os dois precisam da vitória acredito que será um jogo mais aberto.

Questões individuais

Não estou com ritmo de jogo ideal, mas se precisar, estou pronto para atuar 90, 10, 15 minutos.

Outras posições

No Corinthians, atuei em várias posições, já atuei como lateral, volante. Brigatti já me conhece ele sabe que já atuei nessas posições. Se precisar é algo que eu conheço.

Triunfo

Sempre entramos para vencer. Nessa situação, a vitória vale o acesso, todos estão cientes disso. O momento pede isso