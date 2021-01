Antes de decisão na Série C, ídolo do Paysandu dá recado aos jogadores: 'Deem a vida'

O Paysandu vai decidir o seu futuro em 2021 neste sábado (16), às 17h, no Colosso da Lagoa, contra o Ypiranga-RS. O Papão depende apenas de si para conquistar o acesso à Série B do Brasileirão. Antes do jogo, que tem cara de final, o ídolo bicolor e ex-volante Sandro Goiano usou o Instagram para mandar um recado ao elenco:

LEIA MAIS

Em caso de vitória do Paysandu, a equipe subirá à Segundona. Em caso de empate, precisará de uma ajuda do rival, o Remo, que precisará tirar pontos do Londrina-PR, em partida que ocorre no mesmo dia e horário, no Estádio do Mangueirão. Em caso de derrota, o Papão ficará pelo caminho pelo segundo ano consecutivo.

Sandro é um dos principais jogadores da história do Paysandu, tendo conquistado títulos estaduais e nacionais - como a Série B de 2001 e a Copa dos Campões de 2002. Participou, com sucesso, da Copa Libertadores da América de 2003 pelo Papão. Depois, o atleta fez sucesso em Grêmio-RS e Sport-PE.