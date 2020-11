Analista de desempenho deixa o Paysandu para trabalhar em clube da Série A

O analista de desempenho Henrique Bittencourt deixou o Paysandu para trabalhar em um clube do Campeonato Brasileiro da Série A. O desligamento do profissional foi oficializado nesta segunda-feira (23) pelo time bicolor.

Segundo a assessoria, Henrique estava no Paysandu desde dezembro de 2018 e trabalhou diretamente com os últimos quatro técnicos que dirigiram o time entre 2019 e 2020. Ele era coordenador do setor de Monitoramento e Análise do Papão, que tem a responsabilidade pela montagem do elenco, com monitoramento de mercado, análises diárias de atletas e contribuição para estratégias táticas da equipe.

Luis Gustavo Marques de Lima, que veio junto com comissão de João Brigatti, e Lucas Câmara, são, até o momento, os atuais responsáveis pela análise de desempenho do clube.