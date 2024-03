Águia de Marabá x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (27/03) pelo Parazão

Águia de Marabá x Paysandu disputam nesta quarta-feira (27/03) a semifinal do Parazão. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Águia de Marabá x Paysandu ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela TV Cultura e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Parazão 2024, Caeté venceu São Francisco por 1 a 0 e Paysandu venceu Santa Rosa pelo mesmo placar.

Águia de Marabá x Paysandu: prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão, Alan Maia; Júnior Dindê, Hitalo, Patrick Maranhão; Braga, Iury Tanque e Wander. Técnico: Mathaus Sodré

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; Leandro Vilela, João Vieira, Robinho; Vinícius Leite, Jean Dias e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

FICHA TÉCNICA

Águia de Marabá x Paysandu

Campeonato Paraense

Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA)

Data/Horário: 27 de março de 2024, 20h