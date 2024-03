Vila Nova x Aparecidense: onde assistir e as escalações do jogo hoje (27/03) pelo Campeonato Goiano

Vila Nova x Aparecidense disputam hoje, quarta-feira (27/03), a semifinal do Campeonato Goiano. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Aparecidense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil Central, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, Vila Nova ficou na vice-liderança com 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 5 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou Goianésia após empate de 2 a 2 e vitória de 1 a 0.

Já Aparecidense foi o 5° colocado dessa fase e somou 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe então superou Anápolis com uma vitória de 3 a 0 e uma derrota de 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Aparecidense por 2 a 0.

Vila Nova x Aparecidense: prováveis escalações

Vila Nova: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Roni Moura, Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando, Alejo Cruz e Emiliano Rodriguez. Técnico: Jair Ventura.

Aparecidense: Léo; Jackson, Marcão, Eduardo e Lucas Piauí; Daniel De Pauli, Richard e Patrick; Yan, Gustavo Vintecinco e Sávio. Técnico: Glauber Ramos.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Aparecidense

Campeonato Goiano

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 27 de março de 2024, 19h30