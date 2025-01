Águia de Marabá x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25) pelo Parazão

Águia de Marabá x Paysandu disputam neste sábado (25/01) a 2° rodada do Parazão 2025. O jogo tem seu início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Águia x Paysandu ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela TV Cultura (PA) e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada do Parazão, o Paysandu goleou o Capitão Poço por 4 a 1 e o Águia superou o Cametá por 1 a 0.

Águia x Paysandu: prováveis escalações

Águia de Marabá: sem informações. Técnico: Sílvio Criciúma.

Paysandu: sem informações. Técnico: Márcio Fernandes.

FICHA TÉCNICA

Águia de Marabá x Paysandu

Campeonato Paraense

Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA)

Data/Horário: 25 de janeiro de 2025, 17h