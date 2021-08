Adversário 'ajuda' e Paysandu pode ser líder da Série C em caso de vitória no domingo

O Floresta-CE venceu o Botafogo-PB na noite desta sexta-feira (20), no estádio Almeidão, na Paraíba, pela 13ª rodada da Série C. O resultado é bom para o Paysandu. Caso vença a próxima partida, o Papão será o novo líder do Grupo A da Terceirona.

Na partida em João Pessoa, na Paraíba, os visitantes saíram na frente ainda na primeira etapa, aos 36, com Alisson. No segundo tempo, o Belo conseguiu o empate, aos 33, com Clayton.

Mas o resultado não ficou muito tempo no placar. Aos 36, a arbitragem viu toque na mão de Juba, jogador do Botafogo-PB, dentro da área: pênalti. Fábio Alves cobrou com força e desempatou a partida. Final: 2 a 1 Floresta.

Apesar do resultado, o Botafogo-PB ainda segue na liderança do Grupo A. No entanto, o Belo ainda aguarda os demais resultados da rodada. No caso do Floresta, a equipe cearense sobe para a 7ª posição, com 15 pontos.

A próxima partida do Paysandu na Série C será no domingo (22), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda, pela 13ª rodada da competição. O jogo terá transmissão lance a lance pelo oliberal.com.