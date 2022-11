A um passo da final da Copa Verde, Paysandu recebe o São Raimundo-AM neste sábado

Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, o Paysandu decide contra o São Raimundo-AM uma vaga na decisão da Copa Verde. A partir das 18h30 deste sábado (12), no Estádio da Curuzu, o Papão recebe o Tufão em um jogo que pode dar a chance do tricampeonato ao time paraense ou dar um fim à temporada bicolor.

A dúvida para a partida é se o lateral-direito Thiago Ennes, que deixou o duelo de ida no intervalo, com dores, será opção. Apesar do estado físico do atleta, Thiago fez um primeiro tempo abaixo tanto na defesa, quanto no ataque. Apesar de ter improvisado o volante João Vieira na função, o técnico Márcio Fernandes tem o lateral Leandro Silva disponível.

Por outro lado, a expectativa é de mais minutos para o meia Ricardinho. No duelo de ida, o atleta fez o seu retorno aos gramados depois de sete meses e teve uma atuação destacada nos quase 10 minutos em campo. Apesar disso, Ricardinho - que revelou ter interesse na renovação -, disse não saber exatamente quanto minutos consegue atuar. Por isso, a expectativa é que seja utilizado no segundo tempo.

Se a atuação de Ricardinho agradou, a do coletivo ficou aquém, segundo a própria avaliação de Márcio Fernandes. Com um São Raimundo-AM agressivo na marcação e buscando a velocidade nos contra-ataques, o Papão sofreu vários sustos na Arena da Amazônia. Com isso, a ideia é que a postura da equipe bicolor seja diferente, especialmente por jogar diante da torcida.

Vale lembrar, o classificado de Paysandu e São Raimundo encara quem avançar entre Vila Nova e Brasiliense-DF. O primeiro duelo entre o Tigre e o Jacaré também terminou empatado, em Brasília (DF). Dessa vez, a partida será no Estádio OBA, em Goiânia (GO).

Em caso de novo empate entre Papão e Tufão, o duelo será decidido nos pênaltis. Acompanhe a cobertura completa do confronto pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x São Raimundo-AM

Copa Verde: semifinais / jogo de volta

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Paysandu: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Leandro Silva), Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael; Robinho, João Vieira, José Aldo e Marlon; Danrlei (Dioguinho).

Técnico: Márcio Fernandes.

São Raimundo: Jonathan; Magnum, Thiago Spice, Guigui e Caíque; Jefferson, Kandem, Panda e Hitalo; Igor Quadrado e Negueba.

Técnico: Marinho.