Paysandu lança novo sistema de pagamento para atrair mais sócios-torcedores

Diante do baixo número de adesões ao programa Sócio Torcedor Payxão Prime Residencial e da pequena presença de público nos jogos recentes, o Paysandu reformulou o plano, buscando torná-lo mais atraente e acessível aos torcedores. Na manhã desta terça-feira (18), o clube lançou uma nova modalidade de pagamento com cobrança recorrente para o plano anual do sócio-torcedor.

Confira as novidades:

Formas de pagamento:

Para facilitar a adesão, o Paysandu oferece a opção de pagamento com cartão de crédito, proporcionando praticidade e segurança aos sócios.

Adesão facilitada:

O pagamento inicial é parcelado em três vezes, correspondendo aos três primeiros meses de uso do serviço. Essa divisão facilita a entrada no programa, minimizando o impacto financeiro inicial. As parcelas serão cobradas mensalmente.

Cobrança recorrente:

A partir do quarto mês, o sócio passará a ter uma cobrança automática mensal de R$ 79,90 em seu cartão de crédito, garantindo a continuidade do serviço sem a necessidade de novas autorizações.

Vantagens financeiras:

Uma das grandes vantagens desse sistema é que o limite do cartão de crédito do sócio não é totalmente comprometido, proporcionando maior flexibilidade financeira. Isso permite que os torcedores utilizem seus cartões para outras despesas enquanto desfrutam dos benefícios do programa Sócio Torcedor.

Apelo do presidente do Papão

Em uma entrevista à rádio Liberal +, o presidente do Papão, Roger Aguilera, comparou os valores que os torcedores pagam atualmente nos ingressos e no sócio-torcedor, afirmando que o torcedor tem mais vantagens ao aderir ao programa.

“O nosso ingresso custa 50 reais, e a cadeira, 160. Isso vai ser regra de jogo. Na Curuzu, é 200 porque temos apenas 1.900 cadeiras. No plano arquibancada, fazendo as contas, em um mês com três jogos, o torcedor paga menos de 30 reais por partida”, disse Roger.

Além disso, o presidente também fez um apelo para a torcida bicolor aderir a nova modalidade de sócio, afirmando que os preços dos ingressos, que atualmente custam R$ 50, não irão diminuir.

“A partir de amanhã, vamos fazer uma nova promoção para sócio arquibancada, a arquibancada recorrente. Agora, diminuir os preços para cobrar do time é impossível. Eu tenho que entender o torcedor, mas eles também têm que me entender. Se eu colocar o ingresso a 30 reais, menosprezo quem faz o sócio”, concluiu.

Primeiro Re-Pa do ano

Atualmente, o Paysandu conta com 4968 sócios-torcedores, enquanto o Remo 5167. Os clubes se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Paraense 2025, no próximo domingo (23), às 17h, no Estádio Mangueirão. O time azulino lidera isoladamente a competição, com 16 pontos, após derrotar o Santa Rosa na última rodada. Já o bicolor chega para o duelo embalado por uma série invicta de 10 partidas contra o maior rival.