Paysandu com futebol pobre; Remo com exagero de jogadores

Mesmo com futebol pobre, três pontos para o Papão

Jogo previsível, com pouca aproximação nas ações ofensivas. Apesar do futebol pobre e confuso, o Paysandu faturou os três pontos ao fazer 1 a 0 no Independente.

A individualidade de Rossi deu alguns lampejos de talento ao Papão no primeiro tempo, até sofrer marcação mais dura do adversário. No mais, o time bicolor deixou muito claras suas limitações táticas. É uma equipe que ainda busca sua identidade e que terá seu maior teste no domingo, diante do Remo. Por enquanto, o Papão causa mais preocupação do que esperança.

Exagero ou circunstância?

Em sete jogos do Remo na temporada, Rodrigo Santana acionou 23 jogadores. Um exagero ou uma circunstância?

Os sete jogos foram disputados durante o primeiro mês da temporada. Os atletas ainda não estão prontos. Rodar o elenco é uma necessidade fisiológica. Outro aspecto é político. Na estruturação do time, dar oportunidade a todos é uma forma de ter o elenco "na mão", num princípio de justiça. Ainda esperam pela primeira chance os recém-chegados Alan Rodríguez e Gabriel Martins.

Em tese, a fase política acabou. Afinal, agora é semana de Re-Pa, e a próxima quarta-feira será de estreia na Copa do Brasil. O cinto começa a apertar. O time oscila muito entre bons e maus momentos na performance.

BAIXINHAS

Eis os 23 já acionados no Leão: Marcelo Rangel, Léo Lang, Kadu, Marcelinho, Rafael Castro, Lucão, Reynaldo, Alvariño, Klaus, Sávio, Edson Kauã, Dener, Pavani, Pedro Castro, Jaderson, Dodô, Maxuel, Ytalo, Felipe Vizeu, Adailton, Pedro Rocha, Tico e Gutti Guerreiro.

O Paysandu tem oito jogos em 36 dias. Rodou 26 jogadores: Matheus Nogueira, Iago Hass, Alisson, Bryan Borges, Edílson, Quintana, Luan Freitas, Iarley, Lucca, PK, Kevyn, Leandro Vilela, Matheus Vargas, Espinoza, Ramón Martínez, Kauã Hinkel (base), Giovanni, Juninho, Pedro Delvalle, Rossi, Nicolas, Marcelinho, Matías Cavalleri, Borasi, Marlon e Thalyson (base).

Não foi dito, mas Pavani foi poupado do jogo contra o Santa Rosa para não correr o risco de receber o terceiro cartão amarelo no campeonato e ficar fora do Re-Pa. Ele é o único pendurado no Leão Azul, que terá força máxima no domingo.

O Paysandu vai seguir jogando no Mangueirão. O clube vai tratar de reformar o gramado da Curuzu. Pelos planos, o estádio bicolor só deve voltar a receber jogos em junho, na Série B. O gramado da Curuzu já tem 11 anos. O ideal é fazer a troca a cada três anos, segundo especialistas.

A torcida azulina está curtindo muito a atitude do atacante Rony ao escolher a camisa 33 para jogar no Atlético Mineiro, em homenagem ao Remo pelo histórico tabu de 33 jogos sem perder para o Paysandu nos anos 90. Rony fez 21 jogos e cinco gols pelo time principal do Remo em 2014 e 2015.

Bragantino e Capitão Poço não perdem há cinco rodadas no Parazão. Só foram derrotados na estreia. Remo e Castanhal são os únicos invictos. O Leão Azul da capital tem o melhor ataque, com 16 gols. O Leão Azul de Santarém é o mais vazado, com 14 gols sofridos.

Pedro Chaves (Santa Rosa), Carlos Pereira (Caeté), Márcio Fernandes (Paysandu), Wallace Lemos (Independente) e Rodrigo Reis (Cametá) são os cinco técnicos substituídos em seis rodadas do campeonato estadual.