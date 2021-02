Paysandu esclarece sobre negociação com artilheiro do Remo na Série C 2020

O Paysandu segue o processo de montagem do elenco para a temporada 2021. E um dos nomes que foi fortemente especulado foi do atacante Salatiel, atual jogador do Náutico-PE e que esteve na campanha bem-sucedida do Remo no acesso à Série B.

O problema é que o interesse bicolor esfriou diante das cifras de uma possível negociação. A informação foi esclarecida pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger. "(O Paysandu) Tem interesse mas as bases financeiras não se encaixam no nosso orçamento", explicou Maurício.

A reportagem apurou que o salário de Salatiel gira em torno de R$60 mil mensais. O atleta está valorizado após ser um dos protagonistas azulino na Série C temporada 2020. Ele fez 13 jogos e marcou cinco gols - se os números não são tão significativos, é fato que Salatiel marcou gols em jogos importantes, como no próprio Paysandu no quadrangular final da competição.