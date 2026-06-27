Parreira, internado com inflamação pulmonar, tem complicações e será submetido a cirurgia

Internado desde 16 de junho com inflamação pulmonar, Carlos Alberto Parreira passará por cirurgia na via aérea superior neste sábado (27), após apresentar complicações clínicas. O ex-técnico da Seleção Brasileira está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Apesar de estável, Parreira foi sedado e respira com auxílio de aparelhos. O hospital não divulgou previsão de alta para o treinador de 83 anos.

Desde 2023, Parreira enfrenta um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático. Ele já realizou sessões de quimioterapia para tratar a doença.

A Trajetória de Parreira no Futebol

Carlos Alberto Parreira foi técnico da Seleção Brasileira na conquista do Tetra em 1994 e auxiliar de Zagallo no Tri de 1970. Ele também comandou o Brasil na Copa de 2006.

Sua carreira internacional inclui a direção de seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Copas do Mundo.

No futebol nacional, Parreira treinou clubes tradicionais como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de equipes no exterior.

Comunicação Oficial do Hospital Samaritano

Em nota divulgada, o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirmou a internação de Carlos Alberto Parreira desde 16 de junho na UTI, devido a um quadro de inflamação pulmonar.

O paciente é acompanhado de perto pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por toda a equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.