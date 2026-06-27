Parreira, internado com inflamação pulmonar, tem complicações e será submetido a cirurgia Aos 83 anos, Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático Estadão Conteúdo 27.06.26 16h17 Parreira fez recentemente uma tratamento contra um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, com diagnóstico em janeiro de 2024 (Reprodução/Instagram) Internado desde 16 de junho com inflamação pulmonar, Carlos Alberto Parreira passará por cirurgia na via aérea superior neste sábado (27), após apresentar complicações clínicas. O ex-técnico da Seleção Brasileira está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Apesar de estável, Parreira foi sedado e respira com auxílio de aparelhos. O hospital não divulgou previsão de alta para o treinador de 83 anos. Desde 2023, Parreira enfrenta um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático. Ele já realizou sessões de quimioterapia para tratar a doença. A Trajetória de Parreira no Futebol Carlos Alberto Parreira foi técnico da Seleção Brasileira na conquista do Tetra em 1994 e auxiliar de Zagallo no Tri de 1970. Ele também comandou o Brasil na Copa de 2006. Sua carreira internacional inclui a direção de seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Copas do Mundo. No futebol nacional, Parreira treinou clubes tradicionais como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de equipes no exterior. Comunicação Oficial do Hospital Samaritano Em nota divulgada, o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirmou a internação de Carlos Alberto Parreira desde 16 de junho na UTI, devido a um quadro de inflamação pulmonar. O paciente é acompanhado de perto pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por toda a equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Carlos Alberto Parreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 FUTEBOL Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 26.06.26 18h18 Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FLAMENGO NO PARÁ Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton 27.06.26 12h50 Futebol Paysandu aposta na força da Curuzu para seguir na caça à liderança da Série C Papão recebe o Santa Cruz neste sábado de olho na ponta da tabela e defende invencibilidade histórica como mandante diante da equipe pernambucana 27.06.26 8h00 FUTEBOL Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição 27.06.26 9h00 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40