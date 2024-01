Por problemas particulares, treinador deixa o comando de time do Parazão

O Parazão 2024 teve a segunda rodada finalizada na noite desta última quarta-feira (24) e já tivemos a primeira queda de treinador no campeonato. Uidemar Oliveira não é mais técnico do Cametá, após o empate em 1 a 1 com o Canaã no Rosenão.

O Cametá informou o desligamento do treinador por meio de nota nas redes sociais do clube. "O Cametá Sport Club informa que por problemas particulares, o técnico Uidemar Oliveira não faz mais parte do comando do Cametá! Desejamos sucesso em sua caminhada, e nossa gratidão pelos serviços prestados ao clube."

Uidemar deixa o comando do Mapará depois de 2 empates nos 2 primeiros jogos do Parazão, e o time está em 5º lugar na classificação geral do campeonato. Na domingo (28), o Cametá visita a Tuna pela terceira rodada do campeonato.