Paralimpíada: Claudia Sabino garante vaga na final do remo

A brasileira Claudia Cicero Sabino garantiu presença na final A do single skiff classe PR1 do remo da Paralimpíada de Tóquion (Japão), após terminar, na noite desta sexta-feira (27) no Canal Sea Forest, a primeira bateria da repescagem da prova com o 2º melhor tempo.

A paulista conseguiu o tempo de 11min25s50, atrás apenas da francesa Nathalie Benoit (10min56s23), que se classificou com ela para a disputa de medalhas, junto com as classificadas na outra repescagem.

A grande decisão está programada para acontecer no próximo sábado (28), a partir das 22h50 (horário de Brasília).

Na última quinta-feira (27), Rene Campos Pereira venceu sua bateria classificatória do skiff simples da classe PR1, com o tempo de 9min57s59, e também se garantiu na final A de sua prova.