Pará garante 2º lugar geral no Regional Norte de Bocha Paralímpica e classifica para o Brasileiro A competição reuniu mais de 40 atletas dos estados do Amapá, Acre, Rondônia e Pará O Liberal 19.04.26 8h52 Pará garante 2º lugar geral no Regional Norte de Bocha Paralímpica e classifica para o Brasileiro. (Foto: Divulgação / Agência Pará) Com destaque para o desempenho dos atletas, o Pará conquistou o segundo lugar geral no Regional Norte de Bocha Paralímpica. A colocação assegura também vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade, previsto para dezembro, em São Paulo. A competição foi realizada no ginásio do Sesi, em Ananindeua, reunindo mais de 40 atletas dos estados do Amapá, Acre, Rondônia e Pará. O evento, promovido pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE), teve início na quinta-feira (16), com a chegada das delegações, e foi encerrado no sábado (18), definindo os classificados para o nacional. O retorno dos participantes ocorre neste domingo (19). O resultado reforça o crescimento do paradesporto paraense. A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, destacou que a conquista é reflexo de um trabalho contínuo. Ela afirmou que o governo vem investindo na inclusão, na formação e no desenvolvimento dos atletas, garantindo oportunidades e evidenciando o impacto transformador do esporte. Segundo ela, ver o Pará no pódio é motivo de orgulho. Entre os destaques da delegação está o atleta Lucas Coutinho, de 22 anos, da classe BC2, que conquistou medalha de ouro. Ele celebrou o desempenho e a classificação. “Foi muito emocionante. O campeonato como um todo foi incrível, e conseguir essa vitória no final foi muito gratificante. Toda essa luta para chegar até aqui foi intensa, mas eu e minha equipe conseguimos alcançar esse resultado. O apoio dos professores e do projeto Paradesporto foi essencial. Agora é treinar duro para o Brasileiro e, quem sabe, conquistar mais uma medalha”, disse. O professor Valdir Aguiar também ressaltou o esforço coletivo e a superação dos atletas. Para ele, a conquista representa o resultado do trabalho conjunto dos profissionais envolvidos. Em fala direta, afirmou: “É uma conquista muito grande, resultado do trabalho de todos os professores. Tivemos dificuldades, mas conseguimos superá-las. É emocionante ver a alegria dos atletas. Esse resultado mostra a importância do apoio que recebemos da secretaria e do governo do Estado”. A equipe do Acre ficou com o primeiro lugar geral. O professor Onassis Brito destacou a importância do título e elogiou a recepção no Pará. Ele afirmou que a vitória é fruto de dedicação e ressaltou o desempenho da atleta Ritinha Cássia, medalhista de ouro, que enfrentou uma longa viagem até a competição e garantiu vaga no Brasileiro. “É uma conquista muito importante para o Acre. Viemos até o Pará, fomos muito bem acolhidos e conseguimos o título. É fruto de muito trabalho e dedicação. A Ritinha enfrentou uma longa viagem para chegar até aqui e garantiu sua vaga no Brasileiro. Só temos a agradecer pela organização e hospitalidade”, afirmou. A competição integra o circuito nacional da modalidade e distribuiu vagas para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica. O Programa Paradesporto, coordenado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), tem como foco a inclusão social por meio do esporte, oferecendo treinamento especializado, acompanhamento técnico e suporte a atletas com deficiência. A iniciativa tem contribuído para o fortalecimento da modalidade no Pará, ampliando oportunidades e revelando talentos para competições em nível regional e nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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