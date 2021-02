Pará diz que Santos lutará com unhas e dentes pela vaga na Libertadores

Nesse domingo o Peixe pode já garantir vaga na próxima Copa Libertadores da América. A equipe de Cuca recebe o Fluminense na Vila e, se vencer o duelo e o Athletico Paranaense não ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre, o Santos garantirá sua participação mais uma vez no torneio continental.

Pará, atleta mais experiente do elenco alvinegro e que já venceu com o Peixe a Libertadores, sabe da importância dessa vaga para o clube. Além do time carioca, o Santos terá ainda no Brasileirão o confronto contra o Bahia, fora de casa, na última rodada da competição.

“A gente ainda tem duas partidas difíceis antes do fim da temporada, começando pelo Fluminense. O nosso principal objetivo é classificar a equipe para a Libertadores de 2021 e vamos lutar com unhas e dentes para que a gente possa fazer outro grande jogo e, se Deus quiser, garantir essa vaga”, disse o lateral.

E para conquistar a vaga o Peixe vem embalado. Já são quatro jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Nos dois últimos, vitórias, sendo que a última partida foi um clássico contra o Corinthians, triunfo muito comemorado pelo elenco santista e que deixou o time ainda mais confiante.

Pará acredita que o confronto contra o Fluminense tem tudo para ser mais um grande jogo do Peixe, mas ele ressalta também a força que está do outro lado. O time carioca está na 5ª colocação do campeonato e briga pelo G4, fato que o colocaria já na fase de grupo da Libertadores.

“Tem tudo para ser um grande jogo. Do lado do Fluminense tem jogadores de qualidade, jogadores de seleção e consagrados e a gente respeita muito, mas vamos estar jogando em casa e vamos fazer o melhor em busca de mais uma vitória”, concluiu o lateral santista.

Santos e Fluminense se enfrentam nesse domingo, às 18h15, na Vila Belmiro. O duelo é válido pela penúltima rodada do Brasileirão.