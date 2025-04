Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto avançam à final do street do STU National de Criciúma

Skatistas com Olimpíada no currículo, Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto se classificaram neste sábado para as finais do STU National Criciúma. Elas disputam o pódio neste domingo com Duda Ribeiro, Isabelly Avila, Carla Karolina e Maria Almeida.

Pâmela Rosa, que competiu em Tóquio, em 2021, e em Paris-2024, avançou como a segunda melhor na bateria 2, com 78,66 pontos. Carla Karolina marcou 82,54. Na terceira e última bateria, Maria Almeida e Gabriela Mazetto se classificaram com 86,68 e 83,53, respectivamente. Gabriela disputou os últimos Jogos Olímpicos, na França, no ano passado. Duda Ribeiro e Isabelly Avila conseguiram 84,19 e 79,86 na bateria 1.

Também foram definidos os finalistas do park masculino: Gustavo Picaski, Ian Poleto, Pedro Carvalho, Rafale Tomé, Kalani Konig e Nicolas Falcão. A maior nota das três baterias das semifinais foi obtida por Kalani Konig, que teve 93,13.

Devido às chuvas, a disputa semifinal do park feminino acabou não sendo concluída. Os finalistas do street masculino também não foram definidos. Com isso, a programação deste domingo, que teria início às 11h, com a final do park masculino, foi antecipada para 9h30, com as semifinais do park feminino e do street masculino.