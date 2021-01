Palmeiras x Santos: saiba como assistir à final da Libertadores

Em jogo válido pela decisão da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (30), às 17hs (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

Palmeiras e Santos na final da Libertadores! Veja 10 jogos históricos entre os clubes paulistasNas semifinais da competição continental, o Verdão eliminou o River Plate com uma vitória e uma derrota, classificando pelo número de gols. O Peixe, por sua vez, despachou o Boca Juniors com um empate e uma vitória.

Palmeiras x Santos será transmitido pelo SBT (TV aberta para todo o Brasil, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Jorginho, reportagens de André Galvão e Fernanda Arantes).

>> Veja o chaveamento completo da Libertadores

No Fox Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, terá narração de Nivaldo Prieto com Paulo Calçade e Zinho, Carlos Eugênio Simon comentando a arbitragem, reportagens de Mendel Bydlowski, Gustavo Hofman, Eduardo de Meneses e Bibiana Bolson).

É possível assistir ao duelo decisivo online pelo SITE OFICIAL DO SBT.

Você também poderá acompanhar a partida pelo tempo real do NOSSO PALESTRA e também pelo perfil do NP no Twitter com a hashtag #trNossoPalestra.