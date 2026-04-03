Palmeiras terá 'maratona' fora de casa e trabalha para recuperar Vitor Roque O próximo rival é o Bahia, domingo, em duelo da décima rodada do Brasileirão Estadão Conteúdo 03.04.26 9h28 Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9) Depois de superar o Grêmio e emplacar a quarta vitória seguida no Brasileirão, que lidera com 22 pontos, o Palmeiras passará alguns dias fora de casa. Serão três partidas como visitante, com duas longas viagens, uma delas internacional. O próximo rival é o Bahia, domingo, em duelo da décima rodada do Brasileirão. De Salvador, o Palmeiras viaja para a Colômbia, onde encara o Junior Barranquilla para fazer sua estreia na Libertadores. O jogo está marcado para quarta-feira, às 21h30. Na sequência, o time alviverde conclui a maratona fora de casa diante de seu maior rival. No dia 12, às 18h30, encara o Corinthians na Neo Química Arena, em dérbi da 11ª rodada do Brasileirão. "Calendário apertado, muitos jogos, desgaste, viagens. Sabemos o risco que corremos, os jogadores estão sempre prontos para ajudar, mas nem sempre as coisas correm como eles desejam" disse Vitor Castanheira, um dos auxiliares de Abel Ferreira. Direto e conciso, ele deu ligeira entrevista após o triunfo sobre o Grêmio porque o chefe estava suspenso. "Sabemos o que vamos enfrentar. Estamos preparados, vamos fazer a gestão dia a dia", afirmou o auxiliar, sem detalhar quais atletas estão mais desgastados neste momento da temporada e se a comissão técnica planeja rodar o elenco. "Vamos ter agora dois meses até a parada da Copa, até lá vai ser muito desgastante". Em meio a tantas partidas, há pouco tempo para recuperar os lesionados, como Vitor Roque, que sofre com dores no tornozelo e não treinou na última semana. "Está num processo de recuperação. Vamos ver esses dias se ele vai ter condições de viajar para a Bahia", limitou-se a dizer Castanheira. "A estrutura do Palmeiras é extremamente competente para recuperar os jogadores, o esforço que eles fazem". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37