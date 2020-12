Palmeiras não terá técnico efetivo em clássico pela primeira vez desde 2012

O Palmeiras jogará contra o Santos no próximo sábado (05) e terá um importante desfalque para a partida: o técnico Abel Ferreira testou positivo para a Covid-19 e, por isso, não estará presente na beirada do campo. Com isso, esta será a primeira vez desde 2012 em que a equipe da capital paulista não terá a presença do seu treinador efetivo num clássico.

Essa situação aconteceu há oito anos, quando o maior campeão nacional foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, no confronto contra o Corinthians, no qual a equipe alviverde saiu derrotada por 2 a 0, após a demissão de Felipão.

No jogo, o treinador interino, Narciso, escalou o Verdão da seguinte maneira: Bruno, Artur, M. Ramos, Henrique e Juninho; Correa (Tiago Real – 13’/2ºT), Marcos Assunção (Obina – 20’/2ºT), J. Vitor (Márcio Araújo – 30’/2ºT), e Valdivia; Luan e Barcos.

O auxiliar Vitor Castanheira comandará o Palmeiras no clássico contra o Santos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No embate contra o Alvinegro Praiano, o Palmeiras, sem o técnico Abel Ferreira, será comandado pelo auxiliar Vítor Castanheira, que já dirigiu a equipe no empate por 2 a 2 contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

O Alviverde Imponente entra em campo no próximo sábado (05), às 17h (horário de Brasília), contra o Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.