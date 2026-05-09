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Palmeiras chega a Belém sob festa da torcida para duelo contra o Remo no Mangueirão

A chegada do elenco movimentou o aeroporto e também a área em frente ao hotel onde a equipe está hospedada.

O Liberal
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Palmeiras chega a Belém sob festa da torcida para duelo contra o Remo no Mangueirão. (Cesar Greco / Powered by @canonbr / Redes Sociais)

A delegação do Palmeiras desembarcou em Belém na noite deste sábado (9) para a partida contra o Remo, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A chegada do elenco movimentou o aeroporto e também a área em frente ao hotel onde a equipe está hospedada, no bairro da Campina, centro comercial da capital paraense.

Torcedores paraenses do clube paulista fizeram uma grande recepção aos jogadores e membros da comissão técnica. Com bandeiras, camisas e cantos de apoio, os palmeirenses tomaram a frente do hotel e transformaram o local em um verdadeiro clima de arquibancada. Muitos torcedores tentaram registrar fotos e vídeos da chegada dos atletas, enquanto outros aguardavam na expectativa de conseguir autógrafos.

O confronto entre Remo e Palmeiras será realizado neste domingo (10), às 16h, no estádio Mangueirão. A programação da equipe paulista não prevê treinamentos em Belém antes da partida.

O Verdão chega embalado e ocupa a liderança do Brasileirão, com 33 pontos somados. Para o duelo diante do clube paraense, o técnico Abel Ferreira terá alguns problemas para montar a equipe. O lateral Arthur está fora após apresentar um edema na coxa direita depois da vitória sobre o Sporting Cristal, do Peru, pela Copa Libertadores.

Além dele, Vitor Roque segue sob cuidados do departamento médico, enquanto Piquerez permaneceu em tratamento fisioterápico. Abel Ferreira também desfalca o Palmeiras, já que cumpre suspensão aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Do outro lado, o Remo vive situação delicada na competição. O Leão Azul ocupa a vice-lanterna da tabela, com 11 pontos, e tenta usar o apoio da torcida no Mangueirão para reagir no campeonato. A equipe azulina chega motivada após vencer o Botafogo fora de casa e aposta na força dentro de Belém para surpreender o líder da competição.

 

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