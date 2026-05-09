Palmeiras chega a Belém sob festa da torcida para duelo contra o Remo no Mangueirão A chegada do elenco movimentou o aeroporto e também a área em frente ao hotel onde a equipe está hospedada. O Liberal 09.05.26 19h54 Palmeiras chega a Belém sob festa da torcida para duelo contra o Remo no Mangueirão. (Cesar Greco / Powered by @canonbr / Redes Sociais) A delegação do Palmeiras desembarcou em Belém na noite deste sábado (9) para a partida contra o Remo, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A chegada do elenco movimentou o aeroporto e também a área em frente ao hotel onde a equipe está hospedada, no bairro da Campina, centro comercial da capital paraense. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Torcedores paraenses do clube paulista fizeram uma grande recepção aos jogadores e membros da comissão técnica. Com bandeiras, camisas e cantos de apoio, os palmeirenses tomaram a frente do hotel e transformaram o local em um verdadeiro clima de arquibancada. Muitos torcedores tentaram registrar fotos e vídeos da chegada dos atletas, enquanto outros aguardavam na expectativa de conseguir autógrafos. O confronto entre Remo e Palmeiras será realizado neste domingo (10), às 16h, no estádio Mangueirão. A programação da equipe paulista não prevê treinamentos em Belém antes da partida. O Verdão chega embalado e ocupa a liderança do Brasileirão, com 33 pontos somados. Para o duelo diante do clube paraense, o técnico Abel Ferreira terá alguns problemas para montar a equipe. O lateral Arthur está fora após apresentar um edema na coxa direita depois da vitória sobre o Sporting Cristal, do Peru, pela Copa Libertadores. Além dele, Vitor Roque segue sob cuidados do departamento médico, enquanto Piquerez permaneceu em tratamento fisioterápico. Abel Ferreira também desfalca o Palmeiras, já que cumpre suspensão aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Do outro lado, o Remo vive situação delicada na competição. O Leão Azul ocupa a vice-lanterna da tabela, com 11 pontos, e tenta usar o apoio da torcida no Mangueirão para reagir no campeonato. A equipe azulina chega motivada após vencer o Botafogo fora de casa e aposta na força dentro de Belém para surpreender o líder da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras clube do remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 futebol Torcedores do Palmeiras terão ponto de encontro e escolta para partida contra o Remo Medidas de segurança pública serão adotadas em Belém no domingo (10), dia da partida no Mangueirão 09.05.26 18h17 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00