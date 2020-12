Palmeiras atinge maior sequência de vitórias seguidas no Allianz Parque

O Palmeiras superou o Libertad por 3 a 0, avançou à semifinal da Copa Libertadores, e chegou ao nono triunfo seguido no Allianz Parque, atingindo a maior série vitoriosa desde a volta ao estádio, em novembro de 2014.

O último tropeço aconteceu em 14 de outubro por 3 a 1 para o Coritiba, partida que marcou a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Desde então, as vitórias aconteceram com Andrey Lopes, Abel Ferreira e Vitor Castanheira no banco de reservas.

Em nove partidas o Verdão marcou 28 gols e não sofreu nenhum. Em comparação com Luxemburgo, ele esteve à frente do time no estádio em 16 compromissos. Foram oito vitórias, seis empates e duas derrotas, com 27 tentos a favor e 16 contra.

O Palmeiras volta a campo no estádio na próxima quarta-feira (23), quando enfrenta o América-MG, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Série de vitórias no Allianz Parque:15/12 – Palmeiras 3×0 Libertad-PAR (Libertadores)12/12 – Palmeiras 3×0 Bahia (Brasileiro)2/12 – Palmeiras 5×0 Delfín (Libertadores)28/11 – Palmeiras 3×0 Athletico Paranaense (Brasileiro)14/11 – Palmeiras 2×0 Fluminense (Brasileiro)11/11 – Palmeiras 3×0 Ceará (Copa do Brasil)5/11 – Palmeiras 1×0 Red Bull Bragantino (Copa do Brasil)2/11 – Palmeiras 3×0 Atlético-MG (Brasileiro)21/10 – Palmeiras 5×0 Tigre-ARG (Libertadores)