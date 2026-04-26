Palmeiras arma retranca, se defende bem e derrota o Bragantino em Bragança Estadão Conteúdo 26.04.26 20h46 O Palmeiras ampliou para 11 partidas a série invicta na temporada ao derrotar oRed Bull Bragantino em Bragança Paulista por 1 a 0. Não fez um jogo primoroso do ponto de vista técnica, mas foi perfeito defensivamente a equipe paulista, líder isolado do Brasileirão muito graças à competência que tem tido na defesa. Neste domingo, foi necessário armar uma retranca para sustentar o resultado. São 32 pontos para o Palmeiras, que lidera o campeonato desde a sétima rodada e seca Flamengo e Fluminense, seus principais perseguidores no momento, para ampliar para nove pontos sua vantagem na ponta - os cariocas jogam neste momento. Sem Vitor Roque por três meses, o Palmeiras fez novo jogo de baixa produtividade ofensiva, mas grande efetividade. Foi letal em um dos seus poucos ataques e garantiu o triunfo com gol no primeiro tempo marcado por Flaco López após assistência de Sosa, paraguaio que tem aproveitado as oportunidades como titular. Se não cria muito, sobretudo fora de casa, tem sido competente defensivamente o time de Abel Ferreira. Como nas partidas anteriores, dificultou a vida dos atacantes do Bragantino, com poucas brechas. E quando os anfitriões encontraram espaços para finalizar, Carlos Miguel, em excelente fase, estava lá para manter a baliza a zero. O gigante goleiro de mais de 2 metros, que não levou gol em 19 dos 38 jogos em que participou, foi fundamental para o triunfo palmeirense ao defender dois cabeceios. Foram as duas finalizações em direção ao gol do Bragantino. Chefe de futebol global do grupo Red Bull, o alemão Jurgen Klopp gostou. Aplaudiu os lances, mas não deve ter aprovado o desempenho ofensivo da equipe de Bragança. Abel Ferreira tirou três de seus principais titulares - Flaco López, Allan e Andreas Pereira - antes da metade do segundo tempo, pensando na desgastante sequência de mais 10 jogos até a parada para a Copa do Mundo. Com a vantagem mínima, o time abriu mão de jogar e limitou-se a se defender. A equipe alviverde seguiu organizada para se defender na etapa final, e o fez com excelência. Suportou a pressão do time da casa, armado para insistir pelas laterais. Arias, que nada produziu na frente, foi importante na defesa, auxiliando o jovem lateral-esquerdo Arthur. A "retranca" alviverde se sobressaiu em relação ao ataque bragantino. FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 PALMEIRAS RED BULL BRAGANTINO: Tiago Volpi; Hurtad (Gustavinho), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Ignacio Sosa), Matheus Fernandes (Vinicinho); Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Sasha (Rodriguinho) e Henry Mosquera (Herrera). Técnico: Vagner Mancini. PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Felipe Anderson) e Arias (Khellven); Sosa (Emiliano Martínez) e Flaco López (Maurício). Técnico (auxiliar): João Martins. GOL: Flaco López, aos 20 do 1ºT. ÁRBITRO: João Vitor Gobi. CARTÕES AMARELOS: Juninho Capixaba, Gustavo Gómez, Felipe Anderson, Giay. PÚBLICO: 6.284 torcedores. RENDA: R$ 323.555,00. LOCAL: Estádio Cícero de Souza Marques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. 28.04.26 19h01 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18