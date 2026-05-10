Pai de Hansi Flick, do Barcelona, morre horas antes de jogo decisivo de La Liga Estadão Conteúdo 10.05.26 10h52 Horas antes do 'El Clásico' que pode definir a La Liga, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, foi comunicado neste domingo (10) sobre a morte de seu pai. A informação foi confirmada pelo clube da Catalunha, que lamentou a perda familiar do comandante alemão. A causa não foi divulgada. "O FC Barcelona e toda a família blaugrana expressam as mais sinceras condolências a Hansi Flick pelo falecimento de seu pai. Compartilhamos sua dor e estamos ao seu lado e de sua família neste momento difícil", diz a nota emitida pelo Barcelona. Outra instituição que se manifestou foi justamente o Real Madrid, adversário deste domingo pela competição nacional. "O Real Madrid expressa suas condolências e carinho aos familiares e a todos os entes queridos. Descanse em paz". A partida que pode definir matematicamente o título para o clube da Catalunha começa às 16h, no Spotify Camp Nou. O Barcelona não confirmou se Hansi Flick comandará a equipe diante dos maiores rivais. Para garantir o troféu, o time do técnico alemão precisa apenas segurar o empate. Em seu segundo ano à frente do clube, o comandante busca o segundo título de La Liga e o quinto à frente da instituição. O alemão tem contrato até junho de 2027 e uma renovação pode ser anunciada nos próximos dias. O grande objetivo é voltar a conquistar a Champions League na próxima temporada, que não vai para o Camp Nou desde 2014/2015. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Flick pai morte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02