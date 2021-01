Ônibus do São Paulo é apedrejado antes de jogo, e diretoria diz que vândalos foram presos

Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo levaram um susto na tarde deste sábado (23). A caminho do Morumbi para o jogo diante do Coritiba, o ônibus da equipe foi apedrejado. Ninguém se feriu, mas os jogadores ficaram indignados e assustados, conforme apurou a reportagem do LANCE!

A Polícia Militar conseguiu identificar e prender 14 pessoas que participaram da emboscada. O atacante Brenner, conforme divulgado pelo 'GE', quase foi atingido por uma das pedras. O São Paulo confirmou a informação do ato dos vândalos na sua conta oficial no Twitter.

O ônibus do São Paulo foi vítima de ataque de pedras a caminho do Morumbi. O clube já tomou as providências cabíveis contra os responsáveis. Já foram identificadas e detidas 14 pessoas. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 23, 2021

Vale ressaltar que, na última sexta-feira, um grupo de torcedores protestou no CT da Barra Funda, pedindo a demissão de Fernando Diniz e criticando alguns jogadores do elenco.

Sem vencer há cinco partidas, o Tricolor vive pressão pelos maus resultados e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro. O time vem de goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional, em casa, e busca a recuperação.