Tênis olímpico começará mais tarde devido ao calor em Tóquio

A Federação Internacional de Tênis (ITF) anunciou nesta quarta-feira que as partidas do torneio olímpico começarão na quinta-feira às 15h00 (3h00 de Brasília) ao invés de 11h00 (23h00 de Brasília), depois que muitos jogadores reclamaram do calor no Ariake Tennis Park de Tóquio.

"No interesse da saúde e do bem-estar dos jogadores, por causa do calor e da umidade crescentes em Tóquio as partidas começarão às 15h00 a partir de quinta-feira 29", afirmou a ITF em um comunicado.

Esta decisão foi tomada "seguindo as recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI), da organização dos Jogos 2020, do serviço olímpico de rádio e televisão, mas também dos jogadores, árbitros, especialistas médicos e outros personagens importantes", completou a ITF.

O anúncio foi feito depois que vários jogadores sofreram com o calor, como a espanhola Paula Badosa, que teve que abandonar a partida das quartas de final contra Marketa Vondrousova em uma cadeira de rodas depois sofrer insolação.

O russo Daniil Medvedev, segundo cabeça de chave, afirmou que estava "à beira do colapso" na partida contra o italiano Fabio Fognini, mas conseguiu vencer por 2-1 e avançou às quartas de final.