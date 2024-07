Selfie com dinheiro e cartão na capinha do celular de ginasta brasileira viraliza: 'Isso é Brasil

Uma selfie registrada pelas ginastas brasileiras após conquistarem a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris gerou grande repercussão nesta terça-feira (30).

Julia Soares, a mais jovem da seleção, reuniu suas colegas Lorrane Oliveira, Jade Barbosa, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva para fazer a foto. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas: na capinha do celular de Julia, era possível ver uma nota de R$ 50 e um cartão bancário.

A imagem rapidamente se espalhou nas redes sociais, provocando diversos comentários e reações dos internautas. "A foto do Medina tá perfeita mesmo, mas a minha favorita é essa aqui das meninas fazendo uma selfie com dinheiro na capinha do celular", comentou um. "A equipe de ginástica tirando selfie usando um celular com uma nota de R$50 guardada na capinha é o Brasil de verdade no pódio olímpico", disse outro.