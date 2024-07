Secretário-geral da ONU pede silêncio de armas para Jogos Olímpicos de Paris

PARIS (Karolos Grohmann/Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu aos países do mundo todo que parem com os conflitos armados como parte da trégua olímpica, antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta sexta-feira.

Guterres se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e disse que os Jogos são uma chance para a paz.

VEJA MAIS

"Quero expressar o total apoio das Nações Unidas ao COI", disse Guterres. "Vivemos em um mundo dividido, onde os conflitos estão se proliferando de forma dramática."

"O sofrimento terrível em Gaza, a guerra aparentemente interminável na Ucrânia, o sofrimento terrível do Sudão à RDC (República Democrática do Congo), do Sahel a Mianmar."

"Em um momento como este, é importante dizer que a primeira iniciativa de paz real registrada na história foi a trégua olímpica", acrescentou.

Durante as Olimpíadas na Grécia antiga, todos os conflitos cessaram durante os Jogos para permitir que as competições prosseguissem.

"Em um momento em que os Jogos Olímpicos terão início, é hora de lembrar o mundo da importância da trégua olímpica e fazer com que o mundo entenda que temos que silenciar as armas", acrescentou.

Os Jogos começam na sexta-feira e terminam em 11 de agosto com a participação de mais de 10.500 atletas representando 206 nações e territórios.

Isso inclui uma equipe palestina, que, embora não seja membro pleno das Nações Unidas, tem um Comitê Olímpico nacional oficial, bem como atletas da Rússia e de Belarus, que competirão como neutros sem bandeira ou emblema após a invasão da Ucrânia em 2022.

"Portanto, este é o momento em que meu forte apelo é para que os países se unam com o mesmo espírito com que os atletas se unirão durante os Jogos Olímpicos em Paris", disse Guterres.