Rebeca Andrade vence a prova do salto na ginástica e faz história mais uma vez

Depois de entrar para a história, conquistando a primeira medalha feminina para a ginástica, com a prata que veio por aparelhos no individual, Rebeca Andrade aproveitou a ausência da favorita Simone Biles para dominar a prova de saltos.



A brasileira foi a terceira a ir para o tablado e atingiu a marca de 15.083 com os dois saltos e assumindo a liderança definitiva, sem ser ultrapassada por nenhuma das rivais que disputaram a prova.



A prata ficou para a americana Mykayla Skinner, com 14.916 e a sul coreana Seojeong Yeo fechou o pódio, com a terceira colocação.