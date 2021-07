Olimpíadas: Saiba como a música já foi uma modalidade nos Jogos Olímpicos

Músicos já foram competidores nos jogos olímpicos. Por um curto período, arquitetos, escultores, pintores, escritores e musicistas fizeram parte de modalidades artísticas na competição. As informações são do Portal Acidade On.

O Barão Pierre de Coubertin foi um dos fundadores do Comitê Olímpico Internacional (COI), criado em 1894. Dois anos depois aconteceria a primeira edição das Olimpíadas. Como a proposta da Grécia Clássica era de que corpo, mente e intelecto não poderiam estar separados, Coubertin propôs a inserção de modalidades artísticas nos jogos.

Apesar de enfrentar muita resistência e não durar muito tempo, entre 1912 e 1948 houveram as modalidades artísticas. Nos jogos de Estocolmo, em 1912, foram inseridas as seguintes modalidades: música, pintura, literatura, escultura e arquitetura. E a base era a mesma das atividades esportivas, os participantes teriam destaque apresentando trabalhos que fossem inéditos, eram avaliados por um comitê de jurados que escolhiam os medalhistas.

Devido a Segunda Guerra Mundial, que desestabilizou a Europa até 1945, as Olimpíadas foram canceladas. Em 1948, com a volta dos jogos olímpicos, a qualidade das obras passaram a ser questionáveis e isso fez com que a população perdesse o apreço pelas competições de modalidades artísticas. Sem contar as reclamações pelo alto investimento em estruturas para esse tipo de modalidade.

Desde então os elementos artísticos não são mais uma modalidade e estão presentes até hoje somente nas cerimônias de abertura e encerramento.