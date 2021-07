Rayssa Leal, a jovem skatista que se tornou a 'fadinha' do Brasil

Apelidada desde criança de 'Fadinha', tudo parece acontecer magicamente para Rayssa Leal: aos 13 anos, ela ganhou a medalha de prata no torneio de skate street nesta segunda-feira (26) nos Jogos Olímpicos de Tóquio e se tornou um símbolo nacional.

"Ainda não acredito, mas parece que foi grande o negócio. Saber que tinha muitas outras pessoas treinando há anos pra estar aqui, não só do skate, e ter conseguido levar uma medalha para o Brasil, é muito gratificante", disse a adolescente nascida em Imperatriz (Maranhão) à TV Globo, após a prova que deu o ouro a japonesa Nomiki Nishiya.

Rayssa dá o que falar desde 2015, quando com apenas 7 anos conseguiu fazer um 'heelflip', uma das manobras mais difíceis com um skate, vestida da fada Sininho do Peter Pan. A manobra foi filmada e publicada na Internet, onde viralizou.

Esse vídeo, que gerou o apelido de 'Fadinha', foi visto pelo americano Tony Hawk, considerado o melhor skatista de todos os tempos, que decidiu "apadrinhá-la".

Desde então, seu crescimento não parou.

Por outro lado, os resultados de Tóquio marcam também uma decepção para o Brasil, que buscava ocupar o pódio inteiro com a jovem prodígio e suas duas amigas Pâmela Rosa e Letícia Bufoni.

Mas precisou se contentar com a prata, já que o bronze foi levado por outra jovem japonesa, Funa Nekayama.

A maranhense Rayssa Leal com a japonesa Momiji Nishiya, que levou o ouro da modalidade (Divulgação/Comitê Olímpico Brasileiro)

Apesar disso, o resultado incendiou as redes sociais, com um grau de adesão que há muito tempo não era visto no Brasil. A própria Seleção de futebol foi ignorada, ou então criticada, durante a recente Copa América, que foi realizada no Brasil mesmo com o cenário de mais de meio milhão de mortes pela pandemia no país.

"Que emocionante, que lindo, parabéns imperatriz do Maranhão, parabéns “fadinha”, o seu pozinho de pirilim-pimpim, deixou muitos brasileiros orgulhosos (nós precisávamos) e vc resgatou nossa bandeira!!! Ela não é desse governo negacionista e tantas outras coisas desagradáveis, a bandeira é sua, é nossa!", tuitou a cantora Xuxa.

Essas considerações, no entanto, não impediram que o deputado Eduardo Bolsonaro destacasse a vitória do skate brasileiro, que no domingo teve sua primeira medalha de prata com Kelvin Hoefler.

"O skate brasileiro continua tirando onda na 1ª olimpíada deste esporte. Mais um exemplo para quem acredita no esporte como meio de vida e orgulho nacional", escreveu.

"Parabéns, Fadinha", tuitou o Instituto Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.