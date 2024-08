Paralimpíadas: Brasil estreia no ciclismo nesta quinta (29) em busca de novo pódio

Nesta quinta-feira (29), o ciclista Carlos Alberto Gomes Soares fará sua estreia nas Paralimpíadas de Paris 2024, representando o Brasil no ciclismo. Ele competirá na prova de perseguição individual de 3.000m (pista), com a qualificatória marcada para às 7h22 (horário de Brasília) e a possibilidade de disputar a final às 11h15 (horário de Brasília). O Brasil não conquista uma medalha na modalidade desde os Jogos Rio 2016, quando Lauro Chaman garantiu prata na prova de estrada e bronze no contrarrelógio. Além de Carlos, a equipe brasileira conta com cinco outros ciclistas, incluindo Chaman, um dos destaques do país.

A preparação da equipe brasileira para Paris foi marcada por bons resultados. No Mundial de Estrada da UCI 2022, no Canadá, o Brasil conquistou uma prata e dois bronzes. No Mundial de Pista da UCI 2022, na França, veio mais uma prata. Em 2023, no Mundial de Glasgow, foram mais duas medalhas de bronze, e no Mundial no Rio de Janeiro, neste ano, a equipe garantiu duas pratas. Essa será a 9ª participação do Brasil no ciclismo paralímpico.

Carlos Alberto compete na classe C1, destinada a ciclistas com comprometimento nos membros superiores e/ou inferiores, mas que pedalam com as pernas. Ele já foi campeão nacional em diversas modalidades e participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, Santiago 2023, além das Paralimpíadas de Tóquio 2021.

Outra esperança de medalha é Sabrina Custódia, que compete na classe C2. Ela conquistou o ouro no contrarrelógio de 5.500m C1-5 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, além de um vice-campeonato mundial em 2022 e títulos no Campeonato Brasileiro de 2022 e 2023. O Brasil terá 117 atletas mulheres na delegação paralímpica, o maior número da história do país, representando cerca de 45% do total de 255 atletas.