Olimpíadas de Tóquio: Fernando Scheffer conquista medalha de bronze para o Brasil na natação

Chegou a quarta medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O nome da vez foi Fernando Scheffer, que conquistou o bronze nos 200m livre da natação na noite desta segunda-feira (26). O ouro ficou com Tom Dean (Grã-Bretanha) e a prata com Duncan Scott (Grã-Bretanha). Agora, o Brasil ocupa a 26ª colocação com duas medalhas de prata e duas de bronze.

Aos 23 anos e natural da cidade de Canoas (RS), Scheffer, de 1,89m, é atleta do Minas Tênis Clube e recordista sul-americano dos 200m livre. Ele integrou o revezamento 4x200m livre que bateu o recorde mundial de piscina curta e levou o ouro no Mundial de Hangzhou (China), em 2018, e foi medalha de ouro no Pan de Lima 2019.

Veja quem competiu:

Raia 1) David Popovici (Romênia)

Raia 2) Martin Malyutin (Rússia)

Raia 3) Danas Rapsys (Lituânia)

Raia 4) Duncan Scott (Grã-Bretanha)

Raia 5) Hieran Smith (EUA)

Raia 6) Tom Dean (Grã-Bretanha)

Raia 7) Sunwoo Hwang (Coreia do Sul)

Raia 8) Fernando Scheffer (Brasil)