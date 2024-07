Olimpíadas 2024: Veja o resumo do desempenho do Time Brasil neste sábado (27/07)

O primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos em Paris trouxe um misto de desafios e esperanças para os atletas brasileiros. A cerimônia de abertura já havia levantado grandes expectativas, mas o início das disputas deixou algumas frustrações e sinais de esperança.

Ginástica e Esgrima: frustrações no início

Nathalie Moellhausen foi eliminada das Olimpíadas 2024 (REUTERS/Albert Gea)

A ginástica foi marcada por uma despedida precoce para Arthur Nory, que não conseguiu avançar além das classificatórias na barra fixa. Apesar do revés, Diogo Soares garantiu vaga na decisão do individual geral.

Na esgrima, Nathalie Moellhausen teve um dia difícil, sendo eliminada na estreia pela canadense Ruien Xiao. Moellhausen também enfrentou problemas de saúde durante e após a competição, o que comprometeu seu desempenho.

Esportes coletivos: resultados adversos

Brasil perde para a França de virada no basquete (REUTERS/Brian Snyder)

No vôlei masculino, a seleção brasileira foi superada pela Itália por 3 sets a 1 na estreia. No basquete, o Brasil enfrentou a França, anfitriã dos Jogos, e perdeu por 78 a 66, em um jogo onde a equipe brasileira teve dificuldades para conter o ataque francês.

Desempenho promissor

Guilherme Costa, o Cachorrão, nas Olimpíadas de 2024 (Sátiro Sodré/CBDA)

Apesar das frustrações, o Brasil teve alguns resultados promissores. Na natação, Guilherme Costa, conhecido como "Cachorrão", ficou com a quinta posição na final dos 400 metros livre, perdendo o pódio por apenas 0s26. Mafê Costa também competiu na mesma prova e terminou em sétimo lugar.

No surfe, Gabriel Medina e João Chianca avançaram direto para as oitavas de final após vencerem suas baterias. Filipe Toledo, que terminou em segundo lugar na sua disputa, seguirá para a repescagem.

No vôlei de praia, André e George venceram os marroquinos Abicha e Elgraoui por 2 sets a 0, garantindo um início positivo para a dupla brasileira.

Outros esportes

Michel Augusto (de azul) é eliminado do judô nas Olimpíadas de Paris (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

O judô viu Michel Augusto, de 19 anos, ser eliminado nas oitavas de final pelo japonês Ryuju Nagayama, enquanto Natasha Ferreira foi derrotada na estreia pela também japonesa Natsumi Tsunoda. No remo, Lucas Verthein e Beatriz Tavares garantiram suas vagas nas quartas de final no skiff simples.

O skate teve a competição adiada devido à chuva que atingiu Paris, afetando as provas do street masculino que conta com Giovanni Vianna, Felipe Gustavo e Kelvin Hoefler. Já no tênis, o alagamento nas quadras de Roland Garros causou o cancelamento dos jogos de Bia Haddad, Laura Pigossi e Luisa Stefani.

Chuva atrapalhou programação do tênis nas Olimpíadas 2024 (Miguel MEDINA / AFP)

Na canoagem slalom, Ana Satila avançou para a semifinal do C-1 com a 14ª melhor marca, enquanto Pepê Gonçalves ficou fora da semifinal na prova na qual não é especialista. No tênis de mesa, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy foram eliminados nas oitavas de final pelas duplas mistas, após derrota para os espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao.

Ana Sátila vai para semifinal da canoagem slalom nas Olimpíadas 2024 (REUTERS/Molly Darlington)