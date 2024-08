Olimpíadas 2024: Titular? Arthur Elias explica situação da Marta para jogo contra os EUA

O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos neste sábado (10), na final do futebol feminino das Olimpíadas de Paris. Para a partida, a seleção brasileira já terá o retorno de Marta, que retorna após dois jogos de suspensão. O treinador Arthur Elias falou sobre a situação da jogadora no time, mas não cravou a atacante como titular.

"Ainda não [defini a escalação]. É tudo muito intenso e corrido. As decisões são tomadas baseadas no dia a dia. É muito bom contar com o retorno da Marta, com tudo que ela entrega de qualidade e experiência e o que ela representa. Será incluída, assim como todas, no método de trabalho, para escolhermos o time de início e as trocas, de acordo com o que for melhor para a Seleção", apontou o treinador.

Considerada a "Rainha" do futebol feminino, Marta está com 38 anos e disputa a sua última edição de Jogos Olímpicos. A atacante ficou de fora dos últimos duelos da Seleção por conta de uma entrada dura contra uma jogadora da Espanha na última partida da fase de grupos.

Sem Marta, o Brasil venceu a França por 1 a 0 nas quartas de final e a Espanha, atual campeã do mundo, por 4 a 2 na semifinal.

Acréscimo

Outro ponto abordado por Arthur Elias na coletiva foi os acréscimos atípicos nos jogos do Brasil. O técnico criticou essa postura e disse não entender o porquê dessa postura da arbitragem.

"Os acréscimos foram exagerados. Eu não tenho reclamado nem falado sobre isso. Já me acostumei com essa loucura. Não é normal. Não entendi porque temos acréscimos e acréscimos dos acréscimos. Claro que afeta em questão de substituições. A competição é muito puxada e as atletas sentem. Os jogos podem ainda ir para a prorrogação. Mas estamos focados na final", declarou Arthur.

Brasil e EUA já se enfrentaram duas vezes em finais de Olimpíadas. O retrospecto não é tão favorável para a Seleção, que perdeu nas duas oportunidades (2004 em Atenas e 2008 em Pequim). Neste sábado (10), a equipe brasileira busca a medalha inédita.