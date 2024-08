Olimpíadas 2024: Revezamento feminino do Brasil se classifica para a final do 4x200m

O revezamento feminino do Brasil na natação está classificado para o 4x200m. As brasileiras ficaram com o quinto melhor tempo geral, com 7m52s81, e vão em busca da medalha nas Olimpíadas de Paris. Já nos 50m livres, o brasileiro Guilherme Caribé ficou na semifinal. O nadador fez apenas o sexto tempo da sua bateria e não avançou.

A final do revezamento feminino ocorre ainda nesta quinta-feira (1º), a partir das 16h. Mafê Costa comemorou o desempenho das brasileiras e disse estar animada para disputar a decisão.

"A gente estava analisando que ficar entre as três (da bateria) era o essencial para ficar na final e conseguimos ainda melhor (em segundo). Estou animada para nadar à tarde na final", declarou a nadadora.

O revezamento feminino é composto por Stephanie Balduccini, Gabrielle Roncatto, Maria Paula Heitmann e Mafê Costa. Esta é a segunda vez que o Brasil chega à final no revezamento. A última vez havia sido em Atenas 2004.

Caribé fica na semi

Já o brasileiro Guilherme Caribé ficou na semifinal dos 50m livres. Na classificação geral, o nadador terminou apenas na 13ª colocação, com um tempo de 22s31.

Até o momento, nenhum nadador subiu ao pódio em Paris. Guilherme Caribé chegou a nadar os 100m livres, mas também não avançou para a final. O Brasil tem cinco medalhas nos Jogos, duas pratas (Williams Silva e Caio Bonfim) e três bronzes (Rayssa Leal, Larissa Pimenta e equipe feminina de ginástica).