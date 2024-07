Olimpíadas 2024: COB nega denúncia de assédio de nadadora expulsa dos Jogos de Paris

Após a nadadora Ana Carolina Vieira, expulsa das Olimpíadas por indisciplina, afirmar que fez uma denúncia de assédio ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro), o órgão negou nesta terça-feira (30) que o caso tenha chegado até a entidade.

Segundo o COB, não há nenhuma denúncia aberta em relação à membros da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

"Eventuais fatos que tenham sido objeto de denúncia por parte da atleta por meio dos canais de atendimento e apoio do COB não têm qualquer relação com o ocorrido nos Jogos Olímpicos de Paris. Portanto, não serão objeto de comentários por parte do Comitê Olímpico do Brasil, principalmente porque tais denúncias são sigilosas e dependem de averiguação da área de Compliance, que age com total autonomia em relação ao executivo do COB. É possível informar, contudo, que não existem denúncias pendentes referentes a atletas ou membros do corpo técnico da natação vinculados à CBDA", disse o COB em nota.

Ana Carolina falou sobre a situação em um dos vídeos publicados nas redes sociais que gravou após deixar a Vila Olímpica. Segunda a nadadora, ela havia feito uma denúncia de assédio envolvendo membros da seleção de natação ao COB e não havia tido investigação.

"Não consegui falar com ninguém. Me mandaram falar com os canais do COB, mas como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia e nada foi resolvido, de assédio dentro da seleção", contou Ana Carolina Vieira.

A nadadora foi expulsa da delegação brasileira após sair da Vila Olímpica sem autorização com o namorado e também nadador Gabriel Santos e reagir de forma "agressiva" a uma mudança feita pela comissão técnica na equipe de revezamento do Brasil.

A atleta havia tomado apenas uma advertência por conta da saída sem autorização, assim como Gabriel. Contudo, por conta da má conduta, Ana acabou sendo retirada dos Jogos. Na publicação, a nadadora negou qualquer comportamento de indisciplina. Nos vídeos, ela não deu detalhes sobre quando ou como ocorreu o assédio, mas disse que iria procurar um advogado para falar sobre o caso.

Por meio de nota, o COB disse que após a expulsão da nadadora, Ana Vieira conversou com a mão, com o psicólogo da delegação e foi acompanhada por um profissional.